Житель Коми пошёл в суд, пытаясь вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста

Житель Ухты подал в суд на организаторов концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге, потребовав вернуть более 73 тыс. рублей за билеты. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Республики Коми.

Мужчина приобрёл два электронных билета на шоу 11 октября на «Газпром Арене». Их номинальная стоимость составила 66 тыс. рублей, а с учётом дополнительных платежей покупатель отдал 73,2 тыс. рублей.

В начале сентября ухтинец решил отказаться от посещения концерта и потребовал вернуть деньги. Добровольно получить всю сумму он не смог, после чего обратился с иском к ООО «Сэй эдженси» и ООО «Интикетс».

Помимо 73,2 тыс. рублей мужчина требует компенсацию морального вреда и штраф. Рассматривать дело будет мировой судья Университетского судебного участка Ухты.

Ранее Life.ru сообщал об окончательной отмене концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Представитель Access Opera Джон Бертон заявил, что выступлений 10 и 11 октября не будет, и направил покупателей билетов за возвратами к российскому организатору. До этого несколько недель звучали противоречивые заявления: «Газпром Арена» говорила об отсутствии договора аренды, тогда как организаторы продолжали утверждать, что шоу состоятся.