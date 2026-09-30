Житель Коми пошёл в суд, пытаясь вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста
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Житель Ухты подал в суд на организаторов концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге, потребовав вернуть более 73 тыс. рублей за билеты. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Республики Коми.
Мужчина приобрёл два электронных билета на шоу 11 октября на «Газпром Арене». Их номинальная стоимость составила 66 тыс. рублей, а с учётом дополнительных платежей покупатель отдал 73,2 тыс. рублей.
В начале сентября ухтинец решил отказаться от посещения концерта и потребовал вернуть деньги. Добровольно получить всю сумму он не смог, после чего обратился с иском к ООО «Сэй эдженси» и ООО «Интикетс».
Помимо 73,2 тыс. рублей мужчина требует компенсацию морального вреда и штраф. Рассматривать дело будет мировой судья Университетского судебного участка Ухты.
Ранее Life.ru сообщал об окончательной отмене концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Представитель Access Opera Джон Бертон заявил, что выступлений 10 и 11 октября не будет, и направил покупателей билетов за возвратами к российскому организатору. До этого несколько недель звучали противоречивые заявления: «Газпром Арена» говорила об отсутствии договора аренды, тогда как организаторы продолжали утверждать, что шоу состоятся.
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