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Регион
Опубликовано 28 октября, 13:28

Житель Перми прыгнул в холодную Каму и спас тонущего мальчика

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Перми прохожий бросился в холодную Каму и спас мальчика, который упал в реку с бетонных плит набережной. Инцидент произошёл вечером 27 октября возле Речного вокзала, сообщили РИА «Новости» в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, мужчина заметил ребёнка в воде и немедленно пришёл ему на помощь. Выбраться на берег им помогли другие очевидцы.

«В воду упал ребёнок. Мужчина прыгнул за ним, очевидцы помогли выбраться на берег», — рассказал собеседник агентства.

По сообщениям местных жителей, школьник пришёл на набережную вместе с двумя друзьями, чтобы порыбачить. Дети находились на наклонных бетонных плитах возле воды, когда один из мальчиков поскользнулся и упал в реку.

На помощь ребёнку бросился мужчина по имени Евгений, приехавший в Пермь из Челябинска на учёбу. По словам очевидцев, спаситель удерживал мальчика возле скользкого берега около 15 минут, пока другие прохожие не принесли верёвку.

В МЧС Пермского края подтвердили, что из Камы спасли двух человек, в том числе одного ребёнка. Спасатели вновь призвали родителей не оставлять детей без присмотра возле водоёмов.

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Ранее Life.ru сообщал, как в московском районе Некрасовка прохожие спасли мальчика, выпавшего из окна четвёртого этажа. Очевидцы заметили ребёнка примерно четырёх-пяти лет, сидевшего на подоконнике, и поняли, что он может сорваться. Когда малыш упал, находившиеся внизу мужчина и женщина успели растянуть пальто и поймать его, смягчив удар.

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Юрий Лысенко
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