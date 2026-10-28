Житель Перми прыгнул в холодную Каму и спас тонущего мальчика

В Перми прохожий бросился в холодную Каму и спас мальчика, который упал в реку с бетонных плит набережной. Инцидент произошёл вечером 27 октября возле Речного вокзала, сообщили РИА «Новости» в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, мужчина заметил ребёнка в воде и немедленно пришёл ему на помощь. Выбраться на берег им помогли другие очевидцы.

«В воду упал ребёнок. Мужчина прыгнул за ним, очевидцы помогли выбраться на берег», — рассказал собеседник агентства.

По сообщениям местных жителей, школьник пришёл на набережную вместе с двумя друзьями, чтобы порыбачить. Дети находились на наклонных бетонных плитах возле воды, когда один из мальчиков поскользнулся и упал в реку.

На помощь ребёнку бросился мужчина по имени Евгений, приехавший в Пермь из Челябинска на учёбу. По словам очевидцев, спаситель удерживал мальчика возле скользкого берега около 15 минут, пока другие прохожие не принесли верёвку.

В МЧС Пермского края подтвердили, что из Камы спасли двух человек, в том числе одного ребёнка. Спасатели вновь призвали родителей не оставлять детей без присмотра возле водоёмов.