Житель Самары получил 14 лет колонии за поджоги трансформаторов

Самарский областной суд приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за два поджога трансформаторов на объектах транспортной инфраструктуры. Преступления были совершены в октябре 2025 года, а причинённый ущерб превысил 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным по пунктам «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ — диверсия, совершённая группой лиц по предварительному сговору и повлёкшая значительный имущественный ущерб.

«Самарским областным судом оглашён приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении двух преступлений», — говорится в сообщении судебной инстанции.

Как установил суд, первый поджог произошёл 16 октября 2025 года. В результате повреждения трансформатора был причинён ущерб на сумму более четырёх миллионов рублей.

Уже на следующий день, 17 октября, произошёл второй поджог аналогичного оборудования. На этот раз материальные потери превысили 286 тысяч рублей.

Суд квалифицировал действия мужчины как диверсии, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.

Помимо лишения свободы, осуждённый лишился имущества, использованного при совершении преступлений. По решению суда в доход государства конфискованы автомобиль и мобильные телефоны.

Имя мужчины, его возраст и сведения о возможных соучастниках в предоставленном сообщении не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал о задержании двух подростков в Самаре за поджог трансформаторного шкафа на железной дороге. В октябре 2025 года несовершеннолетние подожгли оборудование на станции Стахановская, рассчитывая получить 20 тысяч рублей от неизвестного заказчика через мессенджер. Обещанного вознаграждения они не получили: обоих задержали сотрудники транспортной полиции и ФСБ. Подросткам предъявили обвинение в террористическом акте, совершённом группой лиц по предварительному сговору.