Житель Турции решил испить из деревенского источника, а местная пиявка выпила из его горла

Житель турецкой провинции Чорум оказался в больнице после того, как в его горле обнаружили живую пиявку. Об этом сообщает газета T24, ссылаясь на случай в университетской больнице имени Эроля Олчока.

Мужчина обратился к врачам с сильной болью в горле, затруднённым глотанием, кровохарканьем и проблемами с дыханием. При обследовании медики нашли на задней стенке нижней части глотки прикрепившуюся пиявку, которая стала причиной кровотечения.

По данным издания, примерно за три недели до госпитализации пациент пил воду из деревенского источника. Через некоторое время после этого у него начала усиливаться боль при глотании, а затем появилась выраженная одышка. Из-за риска попадания паразита в дыхательные пути и возможного сильного кровотечения врачи приняли решение провести операцию под общим наркозом.

После удаления пиявки состояние мужчины улучшилось. Исчезли симптомы кровохарканья, одышка и боль в горле, а уже на следующий день пациента выписали из больницы.

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