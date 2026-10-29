Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 06:28

Жителей Благовещенска призвали не выходить на улицу из-за пожаров в Китае

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Дым от природных пожаров в Китае накрыл Благовещенск и приграничные районы Амурской области. Жителям рекомендуют закрыть окна и сократить время пребывания на улице. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

По данным специалистов, возле российской границы обнаружили более 30 термических точек. Они находятся на китайской стороне, рядом с Амурской областью.

«Дым приходит со стороны Китая, где фиксируется более 30 термических точек, приближённых к границе с Амурской областью», — говорится в сообщении центра.

При этом в приграничных районах Амурской области природных пожаров не зарегистрировали.

В США отменили режим ЧС на ядерном комплексе после пожара с радиацией
В США отменили режим ЧС на ядерном комплексе после пожара с радиацией

Ранее Life.ru сообщал о чёрном дыме в Хабаровске и южных районах края из-за пожаров в Китае. В городе ухудшилась видимость, а жители почувствовали запах гари.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Китай
  • Общество
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar