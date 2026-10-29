Жителей Благовещенска призвали не выходить на улицу из-за пожаров в Китае
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Дым от природных пожаров в Китае накрыл Благовещенск и приграничные районы Амурской области. Жителям рекомендуют закрыть окна и сократить время пребывания на улице. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
По данным специалистов, возле российской границы обнаружили более 30 термических точек. Они находятся на китайской стороне, рядом с Амурской областью.
«Дым приходит со стороны Китая, где фиксируется более 30 термических точек, приближённых к границе с Амурской областью», — говорится в сообщении центра.
При этом в приграничных районах Амурской области природных пожаров не зарегистрировали.
Ранее Life.ru сообщал о чёрном дыме в Хабаровске и южных районах края из-за пожаров в Китае. В городе ухудшилась видимость, а жители почувствовали запах гари.