Жителей Благовещенска призвали не выходить на улицу из-за пожаров в Китае

Дым от природных пожаров в Китае накрыл Благовещенск и приграничные районы Амурской области. Жителям рекомендуют закрыть окна и сократить время пребывания на улице. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

По данным специалистов, возле российской границы обнаружили более 30 термических точек. Они находятся на китайской стороне, рядом с Амурской областью.

«Дым приходит со стороны Китая, где фиксируется более 30 термических точек, приближённых к границе с Амурской областью», — говорится в сообщении центра.

При этом в приграничных районах Амурской области природных пожаров не зарегистрировали.