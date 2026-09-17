Жителей домов в Ельце эвакуировали из-за части БПЛА на нефтебазе

Жителей нескольких домов в липецком Ельце эвакуировали после обнаружения неразорвавшейся боевой части беспилотника на территории нефтебазы. Об этом сообщил в Max глава города Вячеслав Жабин. Опасный фрагмент планируют обезвредить утром 18 сентября. До окончания работ территорию предприятия оцепили.

«Сегодня ночью на территорию бывшей нефтебазы упали обломки беспилотника. При обследовании специалисты обнаружили неразорвавшуюся боевую часть. Территория оцеплена полицией. Для безопасности жителей близлежащих домов проводится эвакуация», — сказано в тексте чиновника.

Для эвакуированных жителей открыли пункт временного размещения в гимназии № 97. Информация о количестве людей, покинувших дома, не приводится.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотник самолётного типа. По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями 20 регионов России и акваториями Азовского, Каспийского и Чёрного морей.