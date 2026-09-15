Жителей Монголии начали прививать российской вакциной от чумы
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Жителей Монголии начали прививать российской вакциной против чумы на фоне осложнения ситуации с инфекцией в стране. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Сейчас осложнение ситуации в Монголии, коллеги там и отработали, и работают. На этом этапе мы начинаем прививать в Монголии отечественной вакциной, которую они очень давно ждали, сегодня это происходит», — рассказала Попова.
Российские специалисты продолжают работать на территории Монголии и вместе с местными коллегами контролировать природные очаги инфекции. По словам главы Роспотребнадзора, чума остаётся заболеванием, которое требует постоянного внимания.
«Чума — важная инфекция, которая, скорее всего, всегда будет актуальной», — подчеркнула она.
В 2026 году специалисты уже фиксировали высокую активность трансграничного природного очага чумы на территории России и Монголии. Роспотребнадзор сообщал, что две страны совместно проводят лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия.
Ранее Life.ru рассказывал о работе специального отряда Роспотребнадзора в природном очаге чумы в Монголии. В июле российские эпидемиологи начали обследование территории после выявления случая бубонной чумы у местного жителя.
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