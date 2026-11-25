Жителей Турции напугала кроваво-красная река — причина оказалась неожиданной
В Турции река стала кроваво-красной из-за сброса отходов чайной фабрики
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Река на северо-востоке Турции неожиданно приобрела кроваво-красный оттенок, напугав местных жителей. Причину необычного явления в провинции Ризе выяснили специалисты природоохранного ведомства, передаёт агентство DHA.
Вода в реке Дегирмендере, впадающей в Чёрное море, изменила цвет 21 ноября. Обеспокоенные жители начали обращаться в экстренные службы. Для обследования территории специалисты задействовали беспилотники.
Река окрасилась в кроваво-красный цвет. Видео © Х / TR99
Источником загрязнения оказалась частная чайная фабрика, осуществлявшая неконтролируемый сброс сточных вод. На предприятие наложили штраф в размере 839 122 турецких лир. Образцы воды направили на лабораторное исследование.
Ранее необычный цвет воды напугал и жителей аргентинской столицы. В феврале 2025 года канал Саранди окрасился в ярко-красный цвет. Причиной произошедшего предположительно стало загрязнение органическим пигментом.