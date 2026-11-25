Река на северо-востоке Турции неожиданно приобрела кроваво-красный оттенок, напугав местных жителей. Причину необычного явления в провинции Ризе выяснили специалисты природоохранного ведомства, передаёт агентство DHA.

Вода в реке Дегирмендере, впадающей в Чёрное море, изменила цвет 21 ноября. Обеспокоенные жители начали обращаться в экстренные службы. Для обследования территории специалисты задействовали беспилотники.

Река окрасилась в кроваво-красный цвет. Видео © Х / TR99

Источником загрязнения оказалась частная чайная фабрика, осуществлявшая неконтролируемый сброс сточных вод. На предприятие наложили штраф в размере 839 122 турецких лир. Образцы воды направили на лабораторное исследование.