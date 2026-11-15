В Днепропетровске украинцы вышли на дорогу и перекрыли движение транспорту, протестуя против длительного отключения электричества. Кадры стихийного митинга появились в местных пабликах.

Протесты в Днепре. Видео © Telegram / ХДнiпро

Горожане не дают проехать автомобилям, несмотря на прибывшие наряды полиции. О задержаниях не сообщалось. Днепр уже третьи сутки продолжает оставаться без света и воды. Местная администрация уверяет, что оперативное восстановление невозможно из-за нехватки сотрудников и средств.

Напомним, аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По сообщению Минэнерго Украины, причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры. Часть потребителей осталась без света сразу на несколько дней.