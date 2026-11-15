Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отсутствия света и воды
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В Днепропетровске украинцы вышли на дорогу и перекрыли движение транспорту, протестуя против длительного отключения электричества. Кадры стихийного митинга появились в местных пабликах.
Протесты в Днепре. Видео © Telegram / ХДнiпро
Горожане не дают проехать автомобилям, несмотря на прибывшие наряды полиции. О задержаниях не сообщалось. Днепр уже третьи сутки продолжает оставаться без света и воды. Местная администрация уверяет, что оперативное восстановление невозможно из-за нехватки сотрудников и средств.
Напомним, аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По сообщению Минэнерго Украины, причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры. Часть потребителей осталась без света сразу на несколько дней.
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