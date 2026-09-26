Жители ФРГ обращаются в консульство в Австрии ради переезда в РФ
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Живущие в Германии россияне интересуются участием в государственной программе, которая помогает соотечественникам переехать в Россию. С такими вопросами они обращаются в генконсульство РФ в австрийском Зальцбурге, сообщил РИА «Новости» глава диппредставительства Дмитрий Черкашин.
Тема возвращения на родину поднималась и во время прошедших в воскресенье парламентских выборов. Тогда дипломат общался с российскими гражданами, приехавшими из соседней ФРГ в Зальцбург, чтобы принять участие в голосовании.
Возможности консульства при этом ограничены из-за небольшого числа сотрудников. Полноценно сопровождать желающих переселиться из Германии диппредставительство не может, поэтому соотечественникам советуют обращаться в посольство РФ в Берлине.
Запросы, поступающие в Зальцбург, касаются не только программы переселения. Россиянам также требуется помощь в оформлении загранпаспортов и гражданства, а кроме того, они обращаются за нотариальными услугами.
Ранее власти Германии прекратили работу российского генконсульства в Бонне и объявили о расторжении соглашения, на основании которого действовал Русский дом в Берлине. После этого МИД РФ сообщил о принятии ответных мер.
Как писал Life.ru, с начала 2026 года более 13,5 тысячи человек переехали в Россию по государственной программе. Её участникам доступны упрощённое получение гражданства, компенсация части расходов на дорогу и перевозку вещей, а также помощь с жильём и трудоустройством.
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