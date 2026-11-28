Жители нидерландского города Хенгело начали опасаться за собственную безопасность после сообщений об использовании вооружений местной компании Destinus при атаках ВСУ на Крымский мост. Обеспокоенность горожан оказалась настолько серьёзной, что муниципальным властям пришлось публично прокомментировать ситуацию. Заявление администрации опубликовано на официальном сайте города.

В мэрии сообщили, что следят за развитием событий вокруг оборонного предприятия и обсуждают связанные с ним вопросы с профильными организациями. Новые сведения о деятельности Destinus, по словам представителей администрации, также принимаются во внимание.

«Ситуация с Destinus постоянно отслеживается и обсуждается с заинтересованными организациями. Новые события и информация принимаются во внимание», — говорится в заявлении.

При этом муниципальные власти подчеркнули, что самостоятельно не оценивают риски, которые могут возникнуть из-за работы компании. Решение этого вопроса относится к компетенции Главного управления разведки и профильных государственных структур Нидерландов.

Поводом для беспокойства стали заявления самой Destinus. 17 ноября компания сообщила, что украинские военные использовали её крылатые ракеты Ruta и беспилотники Da Vinci в ходе операции против Крымского моста. По утверждению производителя, семь из девяти запущенных ракет достигли цели.

Ранее Life.ru писал, что Россия потребовала от Гааги объяснений после расследования о запусках БПЛА сотрудниками Destinus. Российское посольство заинтересовалось тем, насколько власти Нидерландов осведомлены о возможном участии работников оборонного предприятия в боевых операциях на Украине. Поводом стали сведения о том, что специалисты компании могли помогать украинским военным запускать ударные беспилотники по российским целям.