В России приняли более 4,3 тысячи заявлений на получение разрешения на временное проживание (РВП) от иностранцев, которые хотят переехать из-за несогласия с политикой своих государств. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во время правительственного часа в Совете Федерации.

По словам главы МВД, большинство обращений поступило от жителей стран Евросоюза, США, Великобритании, Канады и Южной Кореи. Иностранцы воспользовались особым механизмом переезда, введённым по указу президента России.

«За время реализации этого механизма принято более 4,3 тыс. заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Республики Корея, Великобритании, Канады», — заявил Колокольцев.

Упрощённый порядок оформления РВП действует с 2024 года. Он предназначен для граждан отдельных иностранных государств и лиц без гражданства, которые хотят переехать в Россию из-за неприятия политики своих стран, противоречащей, согласно президентскому указу, традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Такие заявители могут получить разрешение на временное проживание без учёта установленной квоты. Для них также предусмотрено освобождение от необходимости подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ на этапе оформления РВП.

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