Жители Тайваня на референдуме поддержали возвращение к использованию атомной энергетики и отмену политики «безъядерного острова». За изменение энергетического курса проголосовали более 7,4 миллиона человек, следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии.

Избирком завершил подсчёт голосов на всех 18 248 участках. Инициативу поддержали 7,43 миллиона человек, ещё 4,56 миллиона выступили против. За возвращение атомной энергетики высказались 37,17% от общего числа зарегистрированных избирателей. Для одобрения предложения требовалось набрать не менее 25% голосов от этого числа.

Референдум прошёл в субботу, 28 ноября. Избирательные участки работали с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 мск). Жителям острова предложили ответить на вопрос, поддерживают ли они использование атомной энергии для развития экономики и отказ от безъядерной энергетической политики.

Тайвань полностью прекратил выработку атомной энергии 17 мая 2025 года, когда специалисты остановили последний действующий реактор АЭС «Мааньшань». Прежде на острове работали три атомные электростанции с шестью энергоблоками.

Ранее Life.ru писал, что Россия является одним из мировых лидеров в разработке технологий коммерческого использования термоядерной энергии, несмотря на усиление конкуренции со стороны Китая и США. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Россия также развивает собственную термоядерную программу, ключевую роль в которой отводят созданию токамака с реакторными технологиями (ТРТ).