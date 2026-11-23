Россия остаётся одним из мировых лидеров в гонке за коммерческое освоение термоядерной энергии, несмотря на растущую конкуренцию с Китаем и США. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв в комментарии СМИ2, приуроченном к 20-летию международного проекта ИТЭР.

«Но чем ближе мы к коммерческому освоению термоядерной энергии, тем явнее признаки новой гонки. Собственные установки создают в Китае и США, но Россия по-прежнему остаётся одним из лидеров термоядерной гонки», — отметил Лихачёв.

Руководитель госкорпорации напомнил, что именно советские учёные Андрей Сахаров и Игорь Тамм в начале 1950-х годов предложили концепцию магнитного удержания плазмы, которая легла в основу токамаков. Сегодня Россия участвует в строительстве крупнейшего экспериментального термоядерного реактора ИТЭР во Франции. По оценке Лихачёва, сооружение реакторного комплекса завершено на 85%, а первые исследования, согласно официальному графику проекта, должны начаться в 2034 году.

Российские предприятия поставили для установки десятки километров сверхпроводников и одну из крупнейших созданных в стране магнитных катушек. Они также разрабатывают системы нагрева плазмы и защитные материалы. В ближайшие месяцы во Францию планируют отправить ещё четыре гиротронных комплекса и специальное оборудование. При этом, несмотря на политические разногласия, вопрос о выходе России из проекта, по словам главы «Росатома», никогда не рассматривался.

Параллельно страна развивает собственную термоядерную программу, ключевым элементом которой станет токамак с реакторными технологиями (ТРТ). Его технический проект уже готов, изготовлены основные элементы криогенного комплекса, а в Троицке испытывают литиевую защиту внутренней стенки реактора. Как рассказал Лихачёв, физический пуск установки возможен в 2030-х годах, а промышленное использование термоядерной энергии — в 2050-х, если будет принято решение о строительстве.

Ранее Life.ru писал о перспективах использования термоядерной энергии для улучшения экологической обстановки. Физик, член-корреспондент РАН Виктор Ильгисонис считает, что замена угольных, нефтяных и газовых электростанций термоядерными позволит сократить загрязнение воздуха в мегаполисах. При этом учёный напомнил, что пока ни одна подобная установка не смогла произвести больше энергии, чем потребовалось для её работы в целом. Кроме того, 19 ноября Владимир Путин заявил о готовности России расширять сотрудничество в сфере мирного атома со странами АТЭС. Президент отметил, что Москва уже взаимодействует с рядом партнёров региона в атомной энергетике и заинтересована в новых совместных проектах.