Жители Зилупе у границ России пожаловались на отсутствие работы и перспектив
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Жители латвийского города Зилупе, расположенного в нескольких километрах от границы с Россией, столкнулись с нехваткой рабочих мест и ограниченными возможностями для молодёжи. После сокращения приграничного движения привычная жизнь населённого пункта заметно изменилась, пишет латвийский портал LSM.
До начала спецоперации местные жители наблюдали длинные очереди грузовиков и большое количество людей возле границы. Но после 2022 года транспортная активность существенно снизилась. Сейчас в Зилупе проживают около полутора тысяч человек, а отсутствие работы заставляет некоторых горожан задумываться о переезде.
Замдиректора местной школы Мария Вейкшане рассказала, что особенно остро нехватку работы ощущают родители учеников. По её словам, выбор ограничен образовательными учреждениями, социальными службами и небольшими магазинами. Некоторые могут трудоустроиться в таможенных структурах, однако подходящих вакансий хватает не всем.
Сложности испытывает и молодёжь. Представитель местной инициативной группы Даниилс отметил, что удалённость Зилупе от крупных городов сказывается на доступности услуг и финансировании.
Подросткам непросто найти даже подработку на лето. Некоторые школьники планируют стать врачами, юристами или специалистами по международным отношениям, но сомневаются, что смогут работать по специальности в родном городе.
Ранее Life.ru сообщал, что Латвия заняла первое место в Евросоюзе по риску бедности среди пожилых людей. По данным Евростата за 2025 год, с угрозой бедности или социальной изоляции столкнулась почти половина жителей республики старше 65 лет. Это более чем вдвое превышает средний показатель по ЕС. Эксперты также отмечают снижение доходов латвийцев после 50 лет, что затрудняет накопление средств к пенсии.