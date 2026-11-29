Жители латвийского города Зилупе, расположенного в нескольких километрах от границы с Россией, столкнулись с нехваткой рабочих мест и ограниченными возможностями для молодёжи. После сокращения приграничного движения привычная жизнь населённого пункта заметно изменилась, пишет латвийский портал LSM.

До начала спецоперации местные жители наблюдали длинные очереди грузовиков и большое количество людей возле границы. Но после 2022 года транспортная активность существенно снизилась. Сейчас в Зилупе проживают около полутора тысяч человек, а отсутствие работы заставляет некоторых горожан задумываться о переезде.

Замдиректора местной школы Мария Вейкшане рассказала, что особенно остро нехватку работы ощущают родители учеников. По её словам, выбор ограничен образовательными учреждениями, социальными службами и небольшими магазинами. Некоторые могут трудоустроиться в таможенных структурах, однако подходящих вакансий хватает не всем.

Сложности испытывает и молодёжь. Представитель местной инициативной группы Даниилс отметил, что удалённость Зилупе от крупных городов сказывается на доступности услуг и финансировании.

Подросткам непросто найти даже подработку на лето. Некоторые школьники планируют стать врачами, юристами или специалистами по международным отношениям, но сомневаются, что смогут работать по специальности в родном городе.