Жительница Брянска разгромила Kia Ceed соседки из-за парковочного места

В Брянске 47-летняя женщина так разгромила автомобиль соседки из-за конфликта на парковке, что машина стала непригодной для эксплуатации. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошёл в Володарском районе города. Разозлившись на соседку, женщина прямо на её глазах забралась на капот Kia Ceed и принялась подпрыгивать. Однако на этом расправа над иномаркой не закончилась.

После прыжков брянчанка вооружилась тяжёлым предметом и стала наносить удары по кузову. Повреждения оказались настолько серьёзными, что экспертиза признала автомобиль непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причиной конфликта, по предварительным данным, стал спор за парковочное место.

Ранее в Твери ссора двух водителей из-за парковки закончилась переломом руки. Один из автомобилистов перекрыл въезд на стоянку, что вызвало недовольство другого. Во время перепалки мужчина достал из машины металлический газовый ключ и ударил им оппонента, после чего стал фигурантом уголовного дела.