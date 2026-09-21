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Регион
Опубликовано 21 сентября, 18:31

Жительница Кубани получила пять лет колонии после гибели людей от лекарств

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Пять лет колонии получила 37-летняя жительница Кубани за участие в преступном сообществе, которое продавало недоброкачественные лекарства. В результате их сбыта погибли два человека, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

По данным ведомства, с 2020 по 2024 год участники группировки организовали сеть помещений, замаскированных под обычные аптеки. Лекарства там продавали без необходимой лицензии и с нарушением требований к маркировке и упаковке.

Общая сумма незаконной реализации препаратов превысила 501 миллион рублей. В прокуратуре уточнили, что сбыт недоброкачественных лекарств повлёк по неосторожности гибель двух человек.

Усть-Лабинский районный суд признал жительницу станицы Воронежской виновной. При назначении наказания были учтены обстоятельства дела, данные о подсудимой и позиция государственного обвинения.

Женщине назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. После освобождения её свобода будет дополнительно ограничена ещё на один год.

Братья-близнецы в Петербурге могли погибнуть из-за ошибки с дозировкой лекарств
Братья-близнецы в Петербурге могли погибнуть из-за ошибки с дозировкой лекарств

Ранее Life.ru рассказывал, как недоброкачественные препараты могут попадать на российский рынок и почему даже прохождение процедур регистрации не исключает последующего отзыва отдельных партий.

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Наталья Демьянова
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