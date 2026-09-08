От регистрации до отзыва: Профессор объяснил, как некачественные лекарства попадают на рынок

Некачественные лекарственные препараты могут попадать на российский рынок из-за недобросовестных действий на этапе регистрации, в том числе коррупционных нарушений. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов.

Поводом для комментария стали недавние отзывы нескольких препаратов. В частности, Росздравнадзор распорядился отозвать шесть серий контрастного средства «Омнипак» из-за риска присутствия металлических частиц.

Кроме того, ведомство выявило недоброкачественную партию антибиотика «Линезолид» производства «МОСФАРМ». Проверка показала несоответствие требованиям по содержанию бактериальных эндотоксинов.

По мнению Шафалинова, длительные процедуры проверки и регистрации сами по себе не гарантируют, что на рынок никогда не попадёт некачественная продукция. Он допустил, что в отдельных случаях этому могут способствовать недобросовестные действия ответственных лиц и коррупция.

Профессор также высказался о регистрации зарубежных препаратов и заявил о необходимости тщательно проверять объём проведённых клинических исследований перед допуском лекарства на рынок. При этом официальные документы Росздравнадзора, подтверждающие отзывы конкретных партий «Омнипака» и «Линезолида», не называют коррупцию причиной выявленных нарушений.

В конце июля Росздравнадзор выявил нарушения ещё в трёх сериях препарата от давления «Амлодипин Медисорб». В таблетках обнаружили посторонние примеси, после чего три партии лекарства потребовали изъять из аптек и больниц. При этом пациентов призывали не прекращать назначенное лечение самостоятельно, а при необходимости подобрать замену вместе с врачом.