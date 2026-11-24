Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным ФСБ, женщина оказала содействие украинским спецслужбам в организации подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в 2024 году. О вынесении приговора сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Также суд назначил россиянке штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года после отбытия основного наказания.

По данным регионального управления ФСБ, уроженка Николаевской области 1967 года рождения самостоятельно вышла на связь с сотрудником Службы безопасности Украины через мессенджер WhatsApp. По заданию куратора женщина оборудовала на полуострове тайник с компонентами взрывного устройства, которые впоследствии использовали при организации подрыва машины военного в Севастополе.

Уголовное дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку его материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в июле сотрудники ФСБ задержали двух жительниц Крыма по подозрению в государственной измене. Помимо жительницы Ялты, фигуранткой уголовного дела стала 34-летняя женщина из Кировского района. По данным спецслужбы, она финансировала ВСУ и собирала сведения об инфраструктуре полуострова.