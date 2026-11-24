Автовладелица Оксана Твердохлебова столкнулась с требованием доплатить более миллиона рублей утилизационного сбора за Kia Sorento 2024 года выпуска, ввезённый через Казахстан. При первоначальном оформлении машины женщина уже перечислила 844 800 рублей, однако позднее таможенные органы пересмотрели расчёт. Подробности дела приводит Life.ru в расследовании о доначислениях утильсбора.

Согласно судебным материалам, в сентябре 2025 года Ростовская таможня потребовала дополнительно уплатить около 1,18 млн рублей. Причиной стало неприменение специальной компенсационной формулы, учитывающей отдельные таможенные платежи.

Помимо основного долга, автомобилистке начислили пени в размере около 397 тысяч рублей. В результате общая сумма требования достигла почти 1,58 млн рублей.

Твердохлебова оспорила доначисление в суде. В марте 2026 года Аксайский районный суд Ростовской области признал действия таможни незаконными. Однако уже в июне Ростовский областной суд отменил это решение.

В сентябре Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции поддержал позицию апелляционной инстанции. Таким образом, первоначальная судебная победа автомобилистки не устояла при дальнейшем рассмотрении дела. Согласно опубликованным сведениям, 12 ноября кассационная жалоба Твердохлебовой была направлена в Верховный суд России.