Жительницу Уфы обвинили в финансировании террористической организации
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В Уфе 44-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о финансировании терроризма. Подробности раскрыли в пресс-службе УФСБ России по Башкирии.
По версии силовиков, женщина несколько раз перечисляла деньги на счета организации, признанной в России террористической. За финансовую поддержку представители запрещённой структуры присвоили ей псевдоним и выдали партийный билет.
Собранные оперативниками материалы легли в основу уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По этой статье женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Следователи выясняют все обстоятельства дела и проверяют обвиняемую на причастность к другим преступлениям. Название организации и размер перечисленных средств не раскрываются.
Ранее в Костроме 45-летнего предпринимателя приговорили к восьми годам лишения свободы за финансирование террористической организации. За десять месяцев мужчина перевёл запрещённой структуре 3364 рубля.