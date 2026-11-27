В Уфе 44-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о финансировании терроризма. Подробности раскрыли в пресс-службе УФСБ России по Башкирии.

По версии силовиков, женщина несколько раз перечисляла деньги на счета организации, признанной в России террористической. За финансовую поддержку представители запрещённой структуры присвоили ей псевдоним и выдали партийный билет.

Собранные оперативниками материалы легли в основу уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По этой статье женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Следователи выясняют все обстоятельства дела и проверяют обвиняемую на причастность к другим преступлениям. Название организации и размер перечисленных средств не раскрываются.