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Опубликовано 29 сентября, 11:55

Жителя Пензы приговорили к восьми годам за перевод 8,6 тысячи рублей террористам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Центральный окружной военный суд приговорил 48-летнего жителя Пензы к восьми годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщила прокуратура Пензенской области.

Следствие установило, что с мая 2022 года по ноябрь 2023-го мужчина перечислил на счёт запрещённой в России террористической организации в общей сложности 8,6 тысячи рублей. Суд признал его виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

Первые три года наказания осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал перечисленные средства и мобильный телефон, который использовался при совершении преступления.

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Ранее Life.ru сообщал, что 52-летнюю жительницу Оренбургской области также приговорили к восьми годам за финансирование терроризма. По данным прокуратуры, женщина в марте 2025 года перевела деньги на счёт, использовавшийся для финансирования международной террористической организации. У неё также конфисковали мобильный телефон и перечисленные средства.

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Александра Мышляева
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