«Живи долго и будь счастлива»: Басков показал свою красавицу-маму в 71 год

Николай Басков поделился редкими кадрами с матерью в день её 71-летия. Видео артист сопроводил тёплым поздравлением в телеграм-канале.

Певец Николай Басков опубликовал редкие кадры с матерью в день её рождения. Видео © Telegram / Николай Басков

«Дорогая, любимая, моя прекрасная мама, с днём рождения! Люби, мечтай, радуйся, наслаждайся. Крепкого здоровья, долгих лет и счастья в каждом дне. Ты для меня олицетворение добра, нежности, заботы, преданности и веры. Благодарю тебя за твою безусловную любовь! Живи долго и будь абсолютно счастлива», — написал он.

По образованию Елена Николаевна — учитель математики, однако во время жизни семьи в Германии успела попробовать себя и в другой профессии. Там она работала диктором на местном телевидении. Сам Басков не раз подчёркивал, что всегда считал её очень умной женщиной.

Именно родительница с ранних лет помогала будущему артисту заниматься музыкой. С пяти лет она учила сына нотной грамоте и поддерживала его интерес к творчеству. Уже став известным исполнителем, Басков продолжал называть её своим примером.

Ранее Николай Басков раскрыл, почему всё ещё остаётся холостяком. По его словам, он почти 25 лет испытывает боль, которая мешает ему жениться. Басков пояснил, что время всё расставит на места. По его словам, у каждого есть определённые сложности. Многие, отметил он, мечтают о детях и о человеке, с которым хорошо и физически, и эмоционально. Но в его случае есть нюансы, которые он называет испытанием и должен преодолеть.