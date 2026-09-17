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Опубликовано 17 сентября, 13:28

«Живите моментом»: Рома Зверь объяснил, почему не хочет видеть телефоны на концертах

Рома Зверь поблагодарил фанатов, которые не утыкаются в телефоны на весь концерт

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Лидер группы «Звери» Рома Зверь поблагодарил слушателей, которые во время концертов смотрят на сцену, а не проводят всё выступление за экраном смартфона. Музыкант объяснил, что запись на телефон не способна передать энергию живого шоу.

Рома Зверь объяснил, почему не хочет видеть телефоны на концертах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / NS_goncharova

По словам артиста, если человек уже пришёл на концерт, лучше сосредоточиться на происходящем здесь и сейчас. При этом полностью отказываться от съёмки он не призвал: небольшой фрагмент на память, считает музыкант, это вполне нормально.

Рома Зверь подчеркнул, что его раздражает именно ситуация, когда зритель записывает практически всё выступление целиком. По его мнению, в таком случае человек теряет часть впечатлений, ради которых и приходит на живой концерт.

Конец эпохи: Группа «Звери» объявила, что больше никогда не будет выпускать новые песни
Конец эпохи: Группа «Звери» объявила, что больше никогда не будет выпускать новые песни

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг этого выступления Ромы Зверя в «Лужниках». Во время исполнения песни «Девочки, мальчики танцуют» артист прервал пение и начал эмоционально обращаться в сторону зала. Одни зрители решили, что причиной стала пассивная публика со смартфонами, другие предположили, что музыкант говорил с технической командой из-за неполадок со звуком.

Больше новостей о музыкантах, концертах и российской сцене — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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