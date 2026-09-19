«Живите так всю жизнь»: Памфилова высказалась о предателях России

Людям, которых председатель ЦИК России Элла Памфилова считает предавшими страну, не следует рассчитывать на возвращение в РФ. Такое заявление глава комиссии сделала во время брифинга, комментируя критику российских выборов из-за рубежа.

Памфилова резко высказалась о находящихся в Германии «политических отбросах», которые дают оценки избирательной кампании в РФ.

«Так вот, не давайте повода этим отбросам, простите меня, которые локти кусают. Уехали, хотят вернуться — предателям дороги назад нет. Предали страну — живите так всю оставшуюся жизнь, как предатели», — сказала глава ЦИК.

Отдельно Памфилова раскритиковала оценки российских выборов со стороны европейских политиков и чиновников. Особое внимание она уделила Германии.

«Германия пусть со своими выборами разберётся», — заявила председатель Центризбиркома.

В качестве примера она напомнила о проблемах при голосовании в Берлине в 2021 году. Тогда одновременно проходили выборы в Бундестаг, Палату депутатов Берлина и районные собрания. Из-за многочисленных организационных нарушений региональное голосование впоследствии пришлось проводить повторно целиком, а выборы в Бундестаг повторили в части берлинских округов.

При этом Памфилова заявила, что в России одновременно организованы более двух тысяч избирательных кампаний, которые, по оценке ЦИК, проходят системно.

Ранее Life.ru сообщал, что международные наблюдатели работают на нынешних российских выборах более чем в 50 регионах. По словам Памфиловой, они в том числе планируют посетить Курскую и Белгородскую области, а также ДНР и ЛНР.