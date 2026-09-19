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Регион
Опубликовано 19 сентября, 08:37

«Живите так всю жизнь»: Памфилова высказалась о предателях России

Памфилова заявила, что предателям России не будет дороги назад

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Людям, которых председатель ЦИК России Элла Памфилова считает предавшими страну, не следует рассчитывать на возвращение в РФ. Такое заявление глава комиссии сделала во время брифинга, комментируя критику российских выборов из-за рубежа.

Памфилова резко высказалась о находящихся в Германии «политических отбросах», которые дают оценки избирательной кампании в РФ.

«Так вот, не давайте повода этим отбросам, простите меня, которые локти кусают. Уехали, хотят вернуться — предателям дороги назад нет. Предали страну — живите так всю оставшуюся жизнь, как предатели», — сказала глава ЦИК.

Отдельно Памфилова раскритиковала оценки российских выборов со стороны европейских политиков и чиновников. Особое внимание она уделила Германии.

«Германия пусть со своими выборами разберётся», — заявила председатель Центризбиркома.

В качестве примера она напомнила о проблемах при голосовании в Берлине в 2021 году. Тогда одновременно проходили выборы в Бундестаг, Палату депутатов Берлина и районные собрания. Из-за многочисленных организационных нарушений региональное голосование впоследствии пришлось проводить повторно целиком, а выборы в Бундестаг повторили в части берлинских округов.

При этом Памфилова заявила, что в России одновременно организованы более двух тысяч избирательных кампаний, которые, по оценке ЦИК, проходят системно.

Памфилова назвала главную задачу ЦИК
Памфилова назвала главную задачу ЦИК

Ранее Life.ru сообщал, что международные наблюдатели работают на нынешних российских выборах более чем в 50 регионах. По словам Памфиловой, они в том числе планируют посетить Курскую и Белгородскую области, а также ДНР и ЛНР.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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