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Опубликовано 3 октября, 19:08

Избитую кошку ищут всем районом после задержания живодёра в Подмосковье

SHOT: Живодёр, державший кошку в заложниках в Подольске, выбросил её на улицу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

В Подольске задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в издевательствах над кошкой. По словам местных жителей, животное он выбросил на улицу, после чего его увезли в отдел.

В Подольске ищут кошку, которую выбросил живодёр. Видео © SHOT

Как рассказали SHOT волонтёры, серую кошку заметили в районе Садовой улицы в микрорайоне Львовский. У неё сильно повреждена лапа, животное напугано и смогло спрятаться. Неподалёку нашли зелёную изоленту, которой, предположительно, ей связывали лапы и мордочку. Сейчас местные жители продолжают поиски.

В квартире задержанного, по данным телеграм-канала, обнаружили несколько телефонов, ноутбуки, плётку, которой он бил животное, лопату с землёй и другие предметы.

Подольский живодёр отбивался перцовкой от полицейских, которые пришли спасать кошку
Подольский живодёр отбивался перцовкой от полицейских, которые пришли спасать кошку

Ранее Life.ru писал, что мужчина публиковал в Сети видео с издевательствами над кошкой со связанными лапами и мордочкой. В подписях к роликам он писал, что таким образом мстит некой женщине. Местные пытались связаться с ним и договориться, однако в ответ получали бессвязные сообщения и новые кадры с издевательствами над животным.

Больше новостей о задержаниях, расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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