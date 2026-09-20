Живого червя из века пациентки удалили врачи на Кубани

Живого паразита извлекли из верхнего века пациентки в Крымской центральной районной больнице Краснодарского края. Девушка пришла к врачам из-за ощущения, будто в области глаза что-то ползает и шевелится, сообщили в Минздраве по региону.

Во время осмотра и УЗИ под кожей обнаружили нитевидное образование. После обследования специалисты диагностировали дирофиляриоз — редкое паразитарное заболевание.

Чаще всего инфекция передаётся человеку через укусы комаров. В этом случае единственным эффективным способом лечения стало хирургическое вмешательство.

Пациентке провели малоинвазивную операцию. Медики аккуратно извлекли из верхнего века живую дирофилярию. Процедура прошла без осложнений. Сейчас девушка чувствует себя хорошо, остаётся под наблюдением специалистов и проходит реабилитацию.

Ранее жителю Турции пришлось удалить из горла живую пиявку. Паразит попал в организм после того, как мужчина выпил воду из деревенского источника, и несколько недель питался его кровью.