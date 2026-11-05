В России разработали препарат «Хондросфера», предназначенный для пациентов с тяжёлыми повреждениями суставов. Его создают из собственных клеток человека, а полученный «живой имплантат» должен помогать восстанавливать повреждённую хрящевую ткань. О разработке сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Над препаратом работали специалисты Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА России. В основе технологии лежит использование хондроцитов — клеток, формирующих хрящевую ткань, а также сыворотки крови самого пациента.

Главная особенность разработки заключается в том, что для изготовления имплантата не нужны донорские клетки или компоненты животного происхождения. Такой подход позволяет создать биологический материал непосредственно из тканей человека, которому предстоит лечение.

«Для его создания используются собственные клетки (хондроциты) и сыворотка крови пациента без привлечения донорских материалов или компонентов животного происхождения», — говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

Разработчики рассчитывают, что выращенный таким способом «живой имплантат» будет соответствовать здоровому человеческому хрящу по своим анатомическим и физическим свойствам. Технология предназначена прежде всего для восстановления тканей, повреждённых вследствие травм или заболеваний суставов.

Применение «Хондросферы» ожидается с 2028 года. При этом речь пока идёт о разработке с перспективой внедрения: представленные сведения не означают, что препарат уже доступен всем пациентам или прошёл полный цикл необходимых исследований.