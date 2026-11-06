Украинские войска не могут продвигаться вперёд на днепропетровском направлении из-за нехватки личного состава. Такую оценку в беседе с ТАСС дал командир штурмового подразделения группировки войск «Центр» Андрей Шкуренко.

По словам военнослужащего, украинская армия располагает ограниченным количеством бойцов на этом участке фронта. Вместо полноценных пехотных подразделений позиции преимущественно занимают отдельные расчёты и небольшие группы.

«Живой силы у противника очень мало. В основном они расчетами стоят. Где-то пулеметчики, где-то дээргэшники, группа разведчиков», — рассказал Шкуренко.

Командир считает, что именно недостаток людей мешает украинским подразделениям развивать наступательные действия. При этом, по его наблюдениям, ВСУ пытаются компенсировать нехватку личного состава активным применением беспилотников.

Шкуренко командует штурмовым подразделением 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии.

Ранее Life.ru рассказывал о документах ВСУ, изученных журналистами KP.ru, согласно которым отдельные украинские подразделения были укомплектованы всего на 1–2%. В опубликованных материалах также говорилось о трудностях с прибытием пополнения: из 315 новобранцев, направленных в пять соединений, до места службы добрались лишь 77.