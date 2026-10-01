«Живых можно подкупить»: Экс-офицер армии США объяснил, как устроен российский «Периметр»

Российская система «Периметр» устроена так, чтобы обеспечить ответный удар даже в случае потери связи с командованием. Об этом «Царьграду» рассказал бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

«Живых можно подкупить или запугать. А систему с тысячами датчиков в скальных бункерах ни уговорить, ни обмануть не получится», — пояснил Крапивник.

Комментарий прозвучал на фоне публикации The Sunday Times о модернизации российского подземного командного центра, который на Западе называют «Объектом 1335». Авторы материала опирались на данные исследовательских центров Danwatch и Dossier Center*, собранные в том числе из открытой тендерной документации Минобороны за 2011–2024 годы.

Исследователи утверждают, что объект находится в районе Кытлыма в Свердловской области, внутри горы Косьвинский Камень. С 2018 года для комплекса закупались тяжёлая горно-буровая техника, вентиляционное оборудование и системы фильтрации воздуха, рассчитанные в том числе на защиту от химического, биологического и радиоактивного загрязнения.

Западные аналитики связывают этот командный центр с «Периметром», созданным ещё в СССР как резервный механизм управления стратегическими ядерными силами. Его задача заключается в сохранении возможности ответного удара даже после поражения основных центров управления и нарушения каналов связи.

В британской публикации модернизацию объекта назвали фактическим «возрождением» системы времён холодной войны. Однако сам «Царьград» отмечает, что свидетельств полного отключения «Периметра» после постановки на боевое дежурство в 1980-х годах нет.

Военный эксперт Александр Михайлов также напомнил изданию, что в 1990-е годы из полётных заданий убирали цели в странах НАТО, однако он назвал это скорее политическим жестом, чем отказом от самой системы.

Ранее Life.ru рассказывал, что западные СМИ сообщили о масштабной модернизации российской системы «Периметр», известной как «Мёртвая рука». По версии The Times, обновление системы могло быть связано с изменением ядерной политики США.

Больше новостей о ракетных комплексах, стратегических системах и современных средствах поражения — в разделе «Оружие» на Life.ru.