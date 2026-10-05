«Жизнь — это движение»: Наумов объяснил уход с поста мэра Краснодара жизненной мудростью

Бывший мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил свой уход необходимостью двигаться дальше и пожелал городу новых достижений. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Жизнь — это движение, и надо двигаться дальше. Уверен, впереди краевую столицу ждут новые достижения. Желаю всем здоровья, мирного неба и ставить большие цели! Всё обязательно получится», — заявил Наумов.

Экс-глава города также поблагодарил жителей и коллег за доверие, оказанное ему после вступления в должность в 2022 году. Среди результатов совместной работы он назвал открытие школ и детских садов, благоустройство скверов, обновление общественного транспорта и коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, при Наумове в Краснодаре запустили масштабную программу развития улично-дорожной сети, реализация которой продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что 5 октября Евгений Наумов досрочно сложил полномочия главы Краснодара, при этом официальная причина решения первоначально не называлась.