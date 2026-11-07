Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал сообщения о возможном возвращении уличных туалетов в Киеве из-за перебоев с электричеством и водоснабжением. В публикации в мессенджере «Макс» он напомнил об обвинениях в адрес российских военных, связанных с якобы похищенными на Украине унитазами.

«С учётом коллапса энергосистемы киевляне задумались о том, чтобы возродить уличные сортиры. Нет света, значит, скоро выйдет из строя канализация», — написал Медведев.

Политик также вспомнил прежние заявления украинской стороны о якобы кражах сантехники российскими военнослужащими.

«Помнится, кто-то из хохлобандеровцев нёс пургу о том, что русские воруют унитазы из прекрасных украинских квартир и домов. Жизнь переменчива», — добавил зампред Совбеза.

Поводом для его реакции стали обсуждения возможных коммунальных проблем в украинской столице. Ранее глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов предложил предусмотреть уличные туалеты на случай длительных отключений коммунальных услуг. По его оценке, остановка насосного оборудования может создать проблемы с канализацией.

На фоне этих обсуждений мэр Киева Виталий Кличко сообщил о чрезвычайно сложной ситуации с энергоснабжением города. По его словам, повреждения энергетических объектов в Киевской и Житомирской областях сказались на работе систем отопления и водоснабжения.