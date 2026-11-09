«Жизни стали расходным материалом»: Бессердечные слова о Зеленском навлекли на Рютте скандал
Канадский журналист Мате обвинил Запад в цинизме после слов Рютте о Зеленском
Фото © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Канадский журналист Аарон Мате раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте после его заявления о планах отпраздновать завершение конфликта на Украине вместе с Владимиром Зеленским. Своё мнение Мате высказал в социальной сети X.
«Те, кто на словах защищает Украину, а на деле жертвует ею, используя конфликт для ослабления России, невольно демонстрируют своё бессердечие», — написал журналист.
По мнению Мате, западные политики фактически рассматривают жизни украинцев как расходный материал, ограничиваясь поставками вооружений и не участвуя непосредственно в боевых действиях.
Ранее Life.ru писал о планах Марка Рютте напиться с Зеленским после завершения конфликта. Генсек НАТО рассказал в эфире нидерландской программы Pauw & De Wit, что они с украинским президентом уже обсуждали совместную поездку в Швейцарские Альпы. Рютте пообещал привезти красное вино и устроить застолье. Он также признался, что регулярно общается с Зеленским и испытывает к нему большое уважение.