Канадский журналист Аарон Мате раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте после его заявления о планах отпраздновать завершение конфликта на Украине вместе с Владимиром Зеленским. Своё мнение Мате высказал в социальной сети X.

«Те, кто на словах защищает Украину, а на деле жертвует ею, используя конфликт для ослабления России, невольно демонстрируют своё бессердечие», — написал журналист.

По мнению Мате, западные политики фактически рассматривают жизни украинцев как расходный материал, ограничиваясь поставками вооружений и не участвуя непосредственно в боевых действиях.