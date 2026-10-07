Заявление российского Минобороны об усилении ударов по военным и военно-промышленным объектам Украины может иметь гораздо более широкий адресат, чем кажется на первый взгляд. Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Москва таким образом предупредила не только киевские власти, но и их западных союзников.

По мнению журналиста, формулировки российского военного ведомства стоит воспринимать как прямой сигнал руководству Украины после заявлений Владимира Зеленского. При этом послание, как считает Христофору, может быть адресовано и тем представителям украинских сил, которые недовольны нынешним руководством.

«Но также это сигнал для глобалистов из ЕС, а может быть, даже для украинских военных или тех их представителей, которые не слишком довольны Зеленским и не испытывают к нему особой симпатии», — заявил Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Журналист также предположил, что ситуация может стать ещё напряжённее по мере приближения зимы. По его оценке, российская сторона способна наращивать интенсивность ударов по целям на Украине.

«Без сомнения, это послание главе киевского режима», — подчеркнул Христофору.

Таким образом, заявление Минобороны он рассматривает не просто как реакцию на действия Киева, а как предупреждение сразу нескольким сторонам. При этом журналист отдельно отметил возможное влияние происходящего на украинских военных и европейских политиков, которые критически относятся к Владимиру Зеленскому.

Ранее Life.ru писал, что в Италии связали жёсткий ответ России с заявлениями Владимира Зеленского об атаках на российские НПЗ. Автор публикации возложил на украинского лидера ответственность за новое обострение и назвал происходящее очередным витком эскалации. По версии издания, Москва дала понять: усиление ударов по российской территории будет встречать ещё более жёсткий ответ.