Журналист Брайан Макдональд предупредил премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема, что отказ от участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Манчестере может обернуться дипломатическим провалом. По его мнению, решение Лондона способно подтолкнуть других лидеров БРИКС к бойкоту встречи.

«Путин не утруждал себя участием в них с 2019 года, так что он переживет разочарование из-за пропуска Манчестера», — написал Макдональд в соцсети X.

При этом журналист усомнился, что британский премьер учёл возможные последствия своего решения для международного форума.

По мнению журналиста, если председатель КНР и премьер-министр Индии действительно откажутся от поездки, саммит рискует обернуться полным фиаско для Великобритании.

Ранее Бёрнем заявил, что Путин не будет приглашеён на саммит G20, который состоится в Манчестере в ноябре 2027 года. Британский премьер объяснил свою позицию действующими санкциями против российского лидера. При этом он признал, что Россия остаётся участником «Большой двадцатки», а процедура приглашения на саммит имеет свои особенности.