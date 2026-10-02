Журналист Санчес поблагодарил Путина за отношение к иностранным СМИ

Американский журналист Рик Санчес выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его отношение к представителям зарубежных СМИ. Свою позицию он опубликовал в социальной сети X.

Санчес заявил, что журналисты должны иметь возможность задавать вопросы представителям власти независимо от страны, которую они представляют, и от своей национальности. По его словам, именно такого подхода он ожидает и от других западных лидеров.

«Я просто должен поблагодарить президента Путина за то, что он сделал. Это то, что, как мне кажется, должны делать и другие западные лидеры», — написал журналист.

Санчес отдельно отметил, что Путин, в отличие от западных стран, приветствует представителей СМИ независимо от их национальности.

Ранее на пленарной сессии клуба «Валдай» Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста о возможностях российских корреспондентов работать в США, пошутил о ситуации с CNN. Представитель прессы заявил, что хотел бы видеть для российских СМИ в США такие же возможности задавать вопросы, какие Россия предоставляет иностранным журналистам. В ответ Путин прокомментировал ситуацию со свободой слова в американской прессе.