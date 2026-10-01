Путин пошутил об ограничениях для журналистов CNN в Белом доме

Президент РФ Владимир Путин пошутил о ситуации с CNN в США, отвечая на вопрос американского журналиста о возможностях российских репортёров работать в стране. Об этом глава государства высказался на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Журналист отметил, что хотел бы видеть в США такие же возможности для российских корреспондентов задавать вопросы, какие Россия предоставляет иностранным СМИ. В качестве примера он упомянул CNN.

«Кстати говоря, вы сказали, что CNN всегда дают возможность и задавать вопросы. По-моему в США что-то изменилось, CNN уже не дают возможность задавать вопросы», — сказал Путин.

Напомним, Белый дом запретил журналистам CNN находиться на борту самолёта президента США Дональда Трампа во время его поездки в штат Теннесси 26 сентября. Трамп также объявил о запрете доступа в Белый дом для CNN, MS NOW и Politico, обвинив эти СМИ в распространении ложной информации о его администрации. После суд в Вашингтоне обязал администрацию президента немедленно восстановить доступ в Белый дом журналистам. Он постановил вернуть сотрудникам трёх редакций постоянные пропуска в Белый дом и на две недели запретил властям применять введённые ограничения.