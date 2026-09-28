Журналистка из США Сара Мари Билс заявила, что для корреспондента важнее всего говорить правду о происходящем, в том числе в зоне конфликта в Донбассе. Об этом она сказала ТАСС.

Билс отметила, что неоднократно ездила в горячие точки и видела разные войны. Опасность такой работы не заставляет её отказываться от поездок. Как она утверждает, её пугает лишь ложь. Журналистка подчеркнула, что считает обязанностью корреспондента говорить правду независимо от цены, которую за это приходится платить.

Она также заявила, что западное освещение конфликта в регионе, по её оценке, настолько расходится с действительностью, что «выходит за грани добра и зла».

Ранее Life.ru писал, что иностранные журналисты, приехавшие в Донбасс, посетили детей, получивших ранения при ударах ВСУ. Встреча состоялась в Республиканском травматологическом центре. Гости побеседовали с детьми разных возрастов, пострадавшими от травм, включая ампутации. Журналисты поговорили с ребятами и их родителями, выяснив подробности происшествий.