Китайские организаторы отказали журналистке Bloomberg Аннмари Хордерн в допуске на встречу лидеров России, США и КНР. Инцидент произошёл после её вопроса на переговорах Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает Associated Press.

Корреспондентка присутствовала на отдельной встрече американского президента с председателем Китая. Однако попасть на последующие трёхсторонние переговоры, к которым присоединился Владимир Путин, ей уже не позволили.

Решение об ограничении доступа приняли представители принимающей стороны. При этом журналисты AP не уточняют, был ли запрет непосредственно связан с вопросом, прозвучавшим на двусторонней встрече.

Инцидент произошёл 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где проходил первый трёхсторонний саммит руководителей России, Соединённых Штатов и Китая. Переговоры организовали на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

К совместному обсуждению международных проблем лидеры подошли после отдельных встреч. Трамп провёл переговоры как с российским президентом, так и с председателем КНР. Именно во время беседы американского лидера с Си Цзиньпином Хордерн задала вопрос, после которого её не допустили к следующему мероприятию.

Одними из главных тем саммита стали международная безопасность, контроль над ядерными вооружениями и урегулирование вооружённых конфликтов. Участники также затронули ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Присутствие представителей прессы на трёхсторонней встрече анонсировалось заранее. Ещё 16 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что часть переговоров будет открыта для журналистов.