Журналистку Bloomberg не пустили на встречу Путина, Трампа и Си после вопроса
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Китайские организаторы отказали журналистке Bloomberg Аннмари Хордерн в допуске на встречу лидеров России, США и КНР. Инцидент произошёл после её вопроса на переговорах Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщает Associated Press.
Корреспондентка присутствовала на отдельной встрече американского президента с председателем Китая. Однако попасть на последующие трёхсторонние переговоры, к которым присоединился Владимир Путин, ей уже не позволили.
Решение об ограничении доступа приняли представители принимающей стороны. При этом журналисты AP не уточняют, был ли запрет непосредственно связан с вопросом, прозвучавшим на двусторонней встрече.
Инцидент произошёл 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где проходил первый трёхсторонний саммит руководителей России, Соединённых Штатов и Китая. Переговоры организовали на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
К совместному обсуждению международных проблем лидеры подошли после отдельных встреч. Трамп провёл переговоры как с российским президентом, так и с председателем КНР. Именно во время беседы американского лидера с Си Цзиньпином Хордерн задала вопрос, после которого её не допустили к следующему мероприятию.
Одними из главных тем саммита стали международная безопасность, контроль над ядерными вооружениями и урегулирование вооружённых конфликтов. Участники также затронули ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.
Присутствие представителей прессы на трёхсторонней встрече анонсировалось заранее. Ещё 16 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что часть переговоров будет открыта для журналистов.
Ранее Life.ru опубликовал полное видео открытой части исторического саммита. На записи запечатлены первые выступления руководителей трёх государств перед началом закрытых переговоров.