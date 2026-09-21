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Опубликовано 21 сентября, 06:30

Жуткая контрабанда: Полицейские поймали нелегала с отрезанными гениталиями человека в сумке

В Ботсване задержали нелегала с частями человеческого тела в сумке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Ботсване правоохранительные органы задержали гражданина Зимбабве Наяшу Мугодзери, который нелегально проник на территорию страны. При досмотре личных вещей в его дорожной сумке были обнаружены подозрительные части человеческого тела, среди которых находились мужские гениталии, передаёт Newzimbabwe.

Как сообщил детектив-констебль Гомолело Диксон, поймать нарушителя удалось благодаря поступившему в полицию анонимному сообщению. В настоящее время криминалисты устанавливают происхождение изъятых останков и личность возможной жертвы.

15 сентября Мугодзери предстал перед магистратским судом города Франсистаун. Мужчине официально предъявили обвинения по двум статьям: незаконное пересечение границы вне установленного пункта пропуска и хранение частей человеческого тела.

В ходе заседания прокурор Дитхонг Мпале категорически возражал против освобождения подозреваемого под залог, подчеркнув высокую вероятность побега иностранца из страны. Обвиняемый, в свою очередь, заявил о намерении доказать свою невиновность и выразил беспокойство за оставшееся без присмотра личное имущество. Окончательное решение по мере пресечения пока не принято, до следующего слушания фигурант останется в следственном изоляторе.

Семья кремировала умершего родственника, а он вернулся домой живым
Семья кремировала умершего родственника, а он вернулся домой живым

Ранее туристы из Белоруссии обнаружили человеческие останки на леднике Северцова в Казахстане. Спасателям пришлось направить специалистов в труднодоступный район, чтобы эвакуировать тело и установить личность погибшего. Подобные случаи в горной местности нередко требуют сложных операций из-за высоты и удалённости районов.

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Оксана Попова
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