Гигантский череп с пустой глазницей и зловещей ухмылкой обнаружился на спутниковых снимках Антарктиды. Необычный силуэт острова Вега в море Уэдделла показало NASA. Однако за пугающим изображением скрывается не загадочная постройка, а природное сочетание скал, льда и каменных отложений. Причём из-за климатических изменений очертания ледяного «лица» постепенно меняются.

Снимки сделал спутник Landsat 9. Специалисты NASA сравнили изображения острова от 22 марта 2025 года и 10 октября 2026-го. На них заметен профиль, напоминающий ухмыляющийся человеческий череп, который словно смотрит в сторону соседнего острова Девил.

Роль «глазницы» играет выступающая изо льда скала, а «рот» образует боковая морена — скопление обломков горных пород, оставленных ледником. Нижнюю «челюсть» формирует ледник залива Дьявола. Именно такое расположение природных объектов создаёт необычную оптическую иллюзию.

Но внимание учёных привлёк не только внешний вид острова. На октябрьском снимке значительные участки поверхности лишились привычного снежного покрова, из-за чего обнажился более тёмный лёд. Гляциолог Мори Пелто из Николс-колледжа связал это, в частности, с аномально высокими температурами антарктической зимы 2026 года, особенно в июне.

По словам специалиста, отсутствие свежего снега, воздействие ветра и испарение льда также повлияли на состояние поверхности. При этом тёмный лёд поглощает больше солнечного излучения, чем белый снег. С наступлением тёплого сезона это может ускорить таяние ледников.

Учёные предупреждают, что со временем природный череп способен изменить свой облик. По мере разрушения льда его «глазница» может увеличиться, а линия «челюсти» — заметно сместиться. Таким образом, спутниковые снимки позволяют не только увидеть необычную природную иллюзию, но и проследить последствия изменения климата.

О тревожных процессах в Антарктиде свидетельствуют и другие наблюдения. В 2026 году зимний морской лёд вокруг континента достиг максимальной площади около 17,59 миллиона квадратных километров — третьего самого низкого показателя за 48 лет спутниковых измерений.

Ранее Life.ru рассказывал о сокращении зимнего морского льда Антарктиды до одного из минимальных значений за всю историю наблюдений. По данным учёных, четыре самых низких сезонных максимума пришлись на 2023–2026 годы.