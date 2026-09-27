Жуткие гости из прошлого: Россияне обнаружили «призраков» на старых фото

Сразу несколько россиян обнаружили загадочные фигуры на своих старых фотографиях спустя годы после съёмки. Необычные силуэты попали в кадр возле заброшенного дома, в болгарском отеле и даже на месте ДТП, сообщает SHOT.











Москвичка Дарья рассказала, что в 2017 году фотографировалась с подругой возле заброшенного здания в Рыбинске. Позже девушки разглядели на трёх снимках пожилую женщину, которая проходила у них за спиной. При этом обе утверждают, что во время съёмки никого рядом не заметили. Впоследствии они узнали, что неподалёку раньше сгорел дом.

Другой снимок был сделан в 2014 году во время сборов юниорской команды по гребле в Болгарии. Житель Челябинской области Дмитрий заметил в глубине длинного гостиничного коридора фигуру мужчины в костюме. По его словам, никто из спортсменов такого человека не помнит.

Ещё одна история произошла с 35-летней москвичкой Аллой. В 2022 году возле Белорусского вокзала в её Mercedes въехал другой автомобиль. Женщина сфотографировала последствия аварии, а позднее разглядела на водительском месте своей машины человеческую фигуру.

По словам Аллы, в тот момент в автомобиле больше никого не было. Она в шутку предположила, что на фотографии мог оказаться бывший владелец Mercedes.

Ранее Life.ru рассказывал, что посетительница обнаружила «призрака» в Музея блокады Ленинграда. Девушка заметила загадочное отражение, похожее на женское лицо.