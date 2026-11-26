Неприятный запах изо рта не всегда связан с плохой чисткой зубов: зачастую его провоцируют налёт на языке, воспаление дёсен и недостаток слюны. Об этом радио Sputnik рассказала врач-ортодонт Яна Дьячкова.

Основной источник запаха — бактерии, которые перерабатывают остатки еды и отмершие клетки слизистой. При этом выделяются летучие соединения серы, способные придавать дыханию характерный запах тухлых яиц. Особенно много микроорганизмов скапливается у корня языка, в кариозных полостях и вокруг протезов.

Усугубить проблему могут сухость во рту, хронический тонзиллит и заболевания носовых пазух.

«Желудок виноват реже, чем принято думать», — подчеркнула специалист.

При этом стойкий запах иногда сопровождает сахарный диабет, а также тяжёлые нарушения работы печени и почек.

Чеснок, лук, кофе и алкоголь тоже временно влияют на дыхание, но такой эффект обычно проходит самостоятельно. Для борьбы с постоянным запахом врач рекомендует дважды в день чистить зубы, пользоваться нитью или межзубными ёршиками и удалять налёт с языка специальным скребком.

Если проблема не исчезает, следует обратиться к стоматологу. При отсутствии нарушений в полости рта может потребоваться консультация ЛОР-врача или терапевта. Маскировать запах жвачкой и ополаскивателями недостаточно — важно найти его первопричину.

С наступлением отопительного сезона неприятный запах изо рта может усиливаться из-за сухого воздуха в помещениях. В ноябре Life.ru рассказывал, как недостаточная влажность приводит к пересыханию слизистой, уменьшает естественную защиту зубов и способствует воспалению дёсен.