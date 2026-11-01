Германия подходит к зиме практически без страхового запаса природного газа, а любое серьёзное похолодание или нарушение поставок может спровоцировать скачок цен. С таким предупреждением выступил депутат бундестага от партии «Зелёные» Михаэль Келльнер. Как сообщает Bild, к 1 ноября немецкие газовые хранилища оказались заполнены лишь на 61,4%, что значительно ниже установленного ориентира.

По словам политика, ситуация делает страну особенно уязвимой перед зимними холодами. Он раскритиковал министра экономики Катерину Райхе из Христианско-демократического союза (ХДС), обвинив её в недостаточной подготовке к отопительному сезону.

«Газовые хранилища настолько пусты, что у Германии практически нет страхового запаса на зиму. Поэтому каждый холодный фронт, каждый небольшой сбой в цепочке поставок будет немедленно приводить к росту цен на газ», — заявил Келльнер.

К началу ноября немецкие подземные хранилища должны были достичь расчётного среднего уровня заполненности около 70%. Однако фактический показатель оказался примерно на девять процентных пунктов ниже. При этом для большинства отдельных хранилищ действует норматив 80%, а для шести объектов предусмотрено исключение — 45%.

Несмотря на тревожные оценки, Федеральное сетевое агентство Германии не видит непосредственной угрозы газоснабжению. В ведомстве утверждают, что поставки остаются стабильными, а риск возникновения дефицита оценивается как низкий. Берлин рассчитывает на трубопроводный газ из Норвегии и соседних европейских государств, а также на импорт СПГ через терминалы.

Однако представители газовой отрасли предупреждают, что небольшой объём резервов может стать серьёзной проблемой ближе к концу отопительного сезона. Глава объединения операторов газовых хранилищ INES Себастьян Хайнерманн объяснил, что по мере опустошения подземных резервуаров сокращается не только количество топлива, но и техническая возможность быстро извлекать его в больших объёмах.

Особенно сложной ситуация может стать в феврале и марте, если сильные морозы затянутся или возникнут перебои с импортом. Даже при отсутствии физического дефицита Германия рискует столкнуться с резким подорожанием газа. INES уже призвала власти пересмотреть механизмы накопления топлива и ввести более надёжные гарантии подготовки к следующим зимам.

Ранее Life.ru сообщал о рекордно низкой заполненности газовых хранилищ Евросоюза к началу ноября. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские резервы составляли лишь 74,68% от вместимости хранилищ. В Германии показатель был ещё ниже — 61,17%, тогда как во Франции достигал 86,82%, а в Италии — 91,05%. Специалисты предупреждали, что небольшие запасы делают энергетический рынок более чувствительным к морозам и перебоям с импортом.