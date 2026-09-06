«Зима близко»: Украине не хватает $4,5 млрд для подготовки к холодам

Украина профинансировала подготовку к зимнему периоду лишь примерно на четверть от запланированного объёма. Из необходимых $6,2 млрд на конкретные проекты направили около $1,7 млрд, следует из подсчётов ТАСС на основе данных украинского правительства.

Средства предназначены для укрепления энергетической системы: создания дополнительных мощностей генерации, формирования запасов топлива и защиты объектов тепло- и энергоснабжения. Из выделенной суммы около $1,5 млрд поступило из государственного бюджета, ещё примерно $200 млн — из местных бюджетов.

При этом темпы восстановления энергетики отстают от заявленных планов. По данным Минэнерго Украины, с марта 2026 года удалось ввести или восстановить около 1,8 ГВт мощности из запланированных 6 ГВт.

Сложности сохраняются и с подготовкой запасов газа. К концу августа в хранилищах находилось около 9,6 млрд кубометров при необходимом минимуме в 13,2 млрд. Для закупки дополнительных объёмов на внешних рынках Киеву может потребоваться ещё около $1 млрд.

Ранее Life.ru писал, что советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов предупредил о возможных сложностях с энергоснабжением этой зимой. По его словам, главной угрозой остаются удары по энергетической инфраструктуре.