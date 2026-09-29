«Зима будет очень тяжёлой»: Депутат Рады призвал киевлян покидать свои дома
Депутат Рады Соболев призвал киевлян переселиться из многоэтажек на зиму
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Жителям Киева стоит заранее подумать о переезде в частные дома на период холодов, поскольку предстоящая зима может оказаться крайне тяжёлой. С таким призывом выступил депутат Верховной рады Сергей Соболев.
По его словам, многоэтажные дома в столице будет сложно обеспечить электричеством и другими необходимыми ресурсами. Поэтому тем, у кого есть такая возможность, Соболев рекомендовал временно перебраться к родственникам, проживающим в частном секторе.
«Зима будет очень тяжёлой», — заявил депутат в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».
Он отметил, что в частном доме в случае отключений хотя бы остаётся возможность использовать генератор.
Ранее сообщалось, что почти треть опрошенных украинских общин может оказаться не готова обеспечить даже базовые критически важные услуги в течение суток при блэкауте этой зимой. Ещё одной проблемой называют учёт жителей, которым может потребоваться помощь при продолжительных перебоях в работе коммунальной инфраструктуры.
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