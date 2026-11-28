Германия рискует столкнуться с нехваткой газа в зимние месяцы из-за стремительного истощения запасов топлива. Подземные хранилища страны заполнены менее чем на 54% против 68% годом ранее, пишет немецкая газета Bild.

Запасы топлива сокращаются десять дней подряд на фоне похолодания и увеличения потребления энергии. По состоянию на 26 ноября заполненность резервуаров достигла исторического минимума для этой календарной даты.

Ассоциация операторов энергетических хранилищ INES предупредила, что в случае экстремальных морозов имеющихся резервов и текущих поставок может оказаться недостаточно для удовлетворения потребностей населения и промышленности.

Согласно расчётам специалистов, дефицит топлива при неблагоприятном погодном сценарии возможен с января по март 2027 года. Операторы призывают немецкое правительство усовершенствовать механизмы подготовки к отопительному сезону.

Вместе с тем Федеральное сетевое агентство Германии пока не видит признаков нехватки газа. Ведомство рассчитывает на стабильные трубопроводные поставки из Норвегии и соседних стран, а также импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, сегодня «Газпром» сообщил об очередном рекорде отбора газа из европейских хранилищ. Исторические максимумы для соответствующих календарных дат фиксируются четвёртый день подряд. Особенно интенсивно расходует топливо Германия, обладающая крупнейшими мощностями хранения газа в Европе.