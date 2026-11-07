Запасы природного газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60% на фоне начавшегося отопительного сезона. По состоянию на конец газовых суток 5 ноября показатель составил 59,97%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, вступила в сезон отбора газа с заметно меньшими резервами, чем в предыдущие годы. Ещё 28 октября немецкие хранилища были заполнены на 61,6%, а уже в начале ноября их запасы опустились ниже психологически значимой отметки в 60%.

Сложная ситуация с наполненностью подземных хранилищ наблюдается и в других странах Евросоюза. В Латвии уровень запасов составляет 51,09%, а в Словакии — 52,48%.

Ранее «Газпром» сообщал, что на начало сезона отбора, 28 октября, европейские подземные хранилища были заполнены на 74,9%. По оценке российской компании, этот показатель стал историческим минимумом для старта отопительного сезона. В Германии уровень заполненности на тот момент также оказался рекордно низким — 61,6%.

В «Газпроме» обращали внимание на ускоренное расходование топлива из европейских газохранилищ. По информации компании, повышенные темпы отбора фиксировались 28–29 октября, 1–2 ноября, а также 4 и 5 ноября.

Всего за первую неделю сезона отбора европейские страны израсходовали около 2,5% объёма газа, закачанного в хранилища перед наступлением холодов. В компании предупреждают, что сохранение высоких темпов потребления может создавать дополнительные риски для стабильного газоснабжения зимой.