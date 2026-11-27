К 2070 году в Москве станет примерно на 20 морозных дней меньше, прогнозирует климатолог, директор Института физики атмосферы РАН Владимир Семёнов. По его словам, умеренные снегопады станут реже, а сильные будут идти примерно так же часто, как сейчас.

«Судите сами, если с 1960 года у нас в среднем стало на 12 морозных дней меньше, то к 2070 году уменьшится ещё дней на 20. Зима сократится практически на месяц по длине», — пояснил академик в беседе с сайтом MK.ru.

Сейчас в столице за зиму бывает в среднем десять умеренных снегопадов. К началу 2070-х годов их останется шесть-семь — примерно столько же, сколько и сильных. При этом общее количество зимних осадков, по оценке учёного, не уменьшится.