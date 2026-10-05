«‎Злое» побережье Египта хотят превратить в курорт за миллиарды долларов

Средиземноморское побережье Египта, которое называют «‎злым» из-за закрытых жилых комплексов с высокими ценами, пытаются превратить в круглогодичный международный курорт. Застройщики и суверенные фонды стран Персидского залива вкладывают десятки миллиардов долларов в новые города, отели, яхтенные марины и жилые комплексы, пишет Financial Times.

Одним из крупнейших проектов стал Рас-эль-Хекма. В 2024 году Египет заключил с фондом ADQ из Абу-Даби сделку на $35 млрд, из которых $24 млрд пришлись непосредственно на приобретение прав на застройку территории. Там планируют создать туристический, деловой и жилой центр на побережье Средиземного моря.

Следом к развитию побережья подключился Катар. Qatari Diar инвестирует около $29,7 млрд в Алам-эль-Рум: проект предполагает строительство люксовых кварталов, гостиниц, марин, гольф-полей, школ и другой инфраструктуры, рассчитанной на круглогодичное использование.

Ещё один мегапроект — SouthMED стоимостью около $21 млрд — реализует египетская Talaat Moustafa Group. Он занимает примерно 23 млн квадратных метров и включает виллы, гостиницы, торговые пространства, яхтенную марину и развлекательную инфраструктуру. В рекламной кампании проекта ранее снялся Сильвестр Сталлоне.

Инвесторы рассчитывают, что приток известных ближневосточных застройщиков привлечёт покупателей из стран Залива и Европы. По данным FT, продажи недвижимости на северном побережье Египта в 2025 году превысили $10,4 млрд. При этом участники рынка признают, что регион пока остаётся скорее развивающимся направлением, чем сформировавшимся международным курортом.

Главный вызов — превратить сезонную курортную зону в место, куда туристы будут приезжать круглый год. Для этого потребуются новые авиарейсы, гостиницы и развлечения, а успех проектов будет зависеть в том числе от экономической и геополитической обстановки в регионе.

Ранее Life.ru рассказывал, что египетская Talaat Moustafa Group задумала построить рядом с Каиром новый город стоимостью $27 млрд. Проект The Spine предусматривает возведение жилых, деловых и торговых башен и должен стать ещё одной крупной стройкой в стране.